В MAX появилось более миллиона приватных каналов за неделю

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Пользователи национальной платформы Max из России и Белоруссии создали более 1 миллиона приватных каналов за неделю, а их совокупная аудитория превысила 10 миллионов человек, рассказали в пресс-службе нацмессенджера.
Возможность создавать приватные каналы в Мах появилась у пользователей из России и Белоруссии 10 февраля. Автор канала может пригласить новых подписчиков по ссылке. Если же администратор выберет в настройках канала опцию «Заявка на вступление», подписаться на канал пользователи смогут только после одобрения заявки на вступление.
«Пользователи Мax создали более миллиона приватных каналов за неделю. Их совокупная аудитория превысила десять миллионов человек», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в среднем пользователи создают 145 тысяч приватных каналов в сутки. Рекордный показатель был зафиксирован 12 февраля — в этот день было создано 276 тысяч приватных каналов.