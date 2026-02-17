В MAX появилось более миллиона приватных каналов за неделю

Возможность создавать приватные каналы в Мах появилась у пользователей из России и Белоруссии 10 февраля. Автор канала может пригласить новых подписчиков по ссылке. Если же администратор выберет в настройках канала опцию «Заявка на вступление», подписаться на канал пользователи смогут только после одобрения заявки на вступление.