В Госдуме прокомментировали сообщения о полной блокировке Telegram

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Говорить о решении о якобы блокировке Telegram с 1 апреля преждевременно, информация не получила подтверждения, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
Ранее во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера. Роскомнадзор на фоне этого сообщения заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.
«Вокруг возможной полной блокировки Telegram с 1 апреля сейчас слишком много эмоций и слишком мало официальной конкретики. Появившаяся в публичном пространстве информация пока не получила подтверждения: в Роскомнадзоре уже заявили, что ведомству “нечего добавить к ранее опубликованной информации”. Это означает, что говорить о якобы уже принятом решении преждевременно. Более того, сама дата 1 апреля вызывает вопросы — на данный момент не прозвучало ни юридических оснований, ни процессуальных разъяснений, которые бы однозначно указывали на запуск тотальной блокировки», — сказал Немкин.