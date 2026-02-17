Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вкусвилл» проведет внеплановый аудит после отравления детей пельменями

«Вкусвилл» проведет внеплановый аудит после отравления школьников пельменями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Вкусвилл» находится на связи с покупателями, пострадавшими после употребления пельменей из торговой сети, в ближайшее время там проведут внеплановый аудит, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что два школьника из Москвы отравились пельменями из «Вкусвилла».

«Мы надеемся на скорейшее выздоровление покупателей и остаемся с ними на связи. На данный момент мы ожидаем официальный комментарий производителя, а также в ближайшее время проведем внеплановый аудит», — говорится в сообщении.

По словам компании, сразу после обращения пострадавших они предложили направить подарочную корзину с продуктами и запросили документы с расходами на лечение, чтобы возместить затраты.

Во «Вкусвилле» отметили, что пельмени крайне требовательны к условиям приготовления. При этом в кипящей воде сальмонелла погибает мгновенно. Замороженные полуфабрикаты необходимо готовить не менее 3−5 минут после всплытия и закипания воды — эта инструкция указана на упаковке.