«Вкусвилл» проведет внеплановый аудит после отравления детей пельменями

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Вкусвилл» находится на связи с покупателями, пострадавшими после употребления пельменей из торговой сети, в ближайшее время там проведут внеплановый аудит, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что два школьника из Москвы отравились пельменями из «Вкусвилла».
«Мы надеемся на скорейшее выздоровление покупателей и остаемся с ними на связи. На данный момент мы ожидаем официальный комментарий производителя, а также в ближайшее время проведем внеплановый аудит», — говорится в сообщении.
По словам компании, сразу после обращения пострадавших они предложили направить подарочную корзину с продуктами и запросили документы с расходами на лечение, чтобы возместить затраты.
Во «Вкусвилле» отметили, что пельмени крайне требовательны к условиям приготовления. При этом в кипящей воде сальмонелла погибает мгновенно. Замороженные полуфабрикаты необходимо готовить не менее 3−5 минут после всплытия и закипания воды — эта инструкция указана на упаковке.