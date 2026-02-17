Синоптики предупредили о морозах до минус 23 градусов в Москве

«Восемнадцатого февраля будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, местами туман, изморозь, температура в Москве минус 20 — минус 18 градусов, местами до минус 23, по области минус 23 — минус 18 градусов, местами до минус 26, ветер слабый. Днем по области местами небольшой снег, температура в Москве минус 10 — минус 8, по области минус 12 — минус 7, ветер восточный 5−10 метров в секунду, гололедица», — заявили в Гидрометцентре.