Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер ЛДПР сообщил о запуске программы по сбору жалоб от населения

Слуцкий сообщил о запуске в ЛДПР программы по сбору жалоб от населения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что партия запускает программу «Я буду жаловаться в ЛДПР!», направленную на сбор жалоб от населения в сферах ЖКХ, медицины и образования.

«ЛДПР запускает программу “Я буду жаловаться в ЛДПР!”. Это не “книга жалоб”, которую закрывают и забывают. Это реестр персональной ответственности чиновников и руководителей: каждое обращение — это конкретная проблема, конкретный адрес, конкретные сроки и конкретные фамилии тех, кто обязан отвечать», — сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что в партию каждый день приходит все больше обращений со всей России, в том числе от военных, пенсионеров, семей с детьми — по теме ЖКХ, медицины, образования, выплат, транспорта, то есть про то, что касается жизни напрямую.

«Мы выстраиваем жесткую связку с надзором и следствием: по всем признакам нарушений незамедлительно готовим и направляем материалы в прокуратуру. Дальше начинается не “обсуждение”, а уголовный процесс. Никто не уйдет от ответственности», — добавил лидер партии.

Слуцкий также напомнил, что партия уже предложила ряд конкретных решений, например в сфере ЖКХ: закрепить в Жилищном кодексе РФ правило, что размер платы за ЖКУ не должен расти быстрее инфляции, создать отдельное ведомство в сфере ЖКХ, вернуть ключевые организации ЖКХ — водоканалы, теплосети, эксплуатационные службы — в государственную и муниципальную собственность, создать публичный рейтинг управляющих компаний на базе ГИС ЖКХ, а также усилить ответственность недобросовестных управляющих компаний.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше