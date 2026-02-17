Лидер ЛДПР сообщил о запуске программы по сбору жалоб от населения

«ЛДПР запускает программу “Я буду жаловаться в ЛДПР!”. Это не “книга жалоб”, которую закрывают и забывают. Это реестр персональной ответственности чиновников и руководителей: каждое обращение — это конкретная проблема, конкретный адрес, конкретные сроки и конкретные фамилии тех, кто обязан отвечать», — сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что в партию каждый день приходит все больше обращений со всей России, в том числе от военных, пенсионеров, семей с детьми — по теме ЖКХ, медицины, образования, выплат, транспорта, то есть про то, что касается жизни напрямую.
«Мы выстраиваем жесткую связку с надзором и следствием: по всем признакам нарушений незамедлительно готовим и направляем материалы в прокуратуру. Дальше начинается не “обсуждение”, а уголовный процесс. Никто не уйдет от ответственности», — добавил лидер партии.
Слуцкий также напомнил, что партия уже предложила ряд конкретных решений, например в сфере ЖКХ: закрепить в Жилищном кодексе РФ правило, что размер платы за ЖКУ не должен расти быстрее инфляции, создать отдельное ведомство в сфере ЖКХ, вернуть ключевые организации ЖКХ — водоканалы, теплосети, эксплуатационные службы — в государственную и муниципальную собственность, создать публичный рейтинг управляющих компаний на базе ГИС ЖКХ, а также усилить ответственность недобросовестных управляющих компаний.