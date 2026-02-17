УК могут получать штрафы из-за хамства ИИ-помощников, рассказал эксперт

Эксперт рассказал, что в начале 2026 года был зафиксирован случай, когда голосовой помощник в управляющей компании внезапно начал использовать нецензурные слова в разговоре с жильцами. Бондарь считает, что, скорее всего, программа слишком буквально училась у тех, кто ей звонил: с диспетчерскими службами люди часто общаются в плохом настроении.