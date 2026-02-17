Москалькова рассказала о россиянах и украинцах, возвращенных с начала года

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в этом году удалось получить 96 граждан России и Украины, которые были осуждены за пророссийские действия.
«Благодаря стамбульским договоренностям нам в этом году удалось получить 96 человек, граждан Украины и российских граждан, которые были осуждены за пророссийские действия — сообщали о движении украинских войск, выступали в поддержку России. Вот 96 человек на автобусах к нам привезли», — сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Федеральный омбудсмен добавила, что она лично встречала этих людей и помогала размещать их в пунктах временного размещения.
«Восстанавливали их документы, давали гражданство. Спасибо здесь министерству внутренних дел», — добавила Москалькова.