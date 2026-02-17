Москалькова рассказала о россиянах и украинцах, возвращенных с начала года

«Благодаря стамбульским договоренностям нам в этом году удалось получить 96 человек, граждан Украины и российских граждан, которые были осуждены за пророссийские действия — сообщали о движении украинских войск, выступали в поддержку России. Вот 96 человек на автобусах к нам привезли», — сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.