Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова рассказала о россиянах и украинцах, возвращенных с начала года

Москалькова: 96 граждан РФ и Украины вернулись на территорию России в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в этом году удалось получить 96 граждан России и Украины, которые были осуждены за пророссийские действия.

«Благодаря стамбульским договоренностям нам в этом году удалось получить 96 человек, граждан Украины и российских граждан, которые были осуждены за пророссийские действия — сообщали о движении украинских войск, выступали в поддержку России. Вот 96 человек на автобусах к нам привезли», — сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Федеральный омбудсмен добавила, что она лично встречала этих людей и помогала размещать их в пунктах временного размещения.

«Восстанавливали их документы, давали гражданство. Спасибо здесь министерству внутренних дел», — добавила Москалькова.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше