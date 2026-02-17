Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Калининграде выше, чем в среднем в России — Роспотребнадзор

В Калининградской области за минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 5828 человек. Показатель заболеваемости 56,4 на 10 тыс. населения — выше, чем в среднем в России. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.
Отмечается при этом, что количество заболевших гриппом значительно сократилось, на прошедшей неделе зарегистрировано всего 63 случая.
Врачи напоминают о необходимости соблюдать базовые меры профилактики. Например, чаще мыть руки и избегать людных мест и массовых мероприятий.