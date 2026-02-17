В Московском зоопарке поселился барашек уникальной породы

«Овечки породы уэссан — это не просто милые животные с кротким нравом, которых обожают наши маленькие посетители. Это живая история, представители одной из древнейших и выносливых пород, которая прошла путь от острова Уэссан во Франции до зоопарков по всему миру. Чарли — замечательный общительный барашек, и мы уверены, что он станет всеобщим любимцем», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.