Умер автор хитов Мадонны и Тины Тернер Билли Стейнберг

Адвокат композитора Лора Сориано сообщила, что он умер в понедельник в Лос-Анджелесе.
«Билли был американским сокровищем, такой прекрасной, чистой душой, которая смогла подарить нам самые поэтичные тексты, тронувшие миллионы людей по всему миру», — сказала адвокат изданию. Как отмечается, Стейнберг боролся с онкологическим заболеванием.
Карьера Стейнберга началась в конце 70-х, когда он создал нью-вейв группу Billy Thermal. После записи неизданного альбома группа распалась.
Затем Стейнберг начал сотрудничать с Томом Келли, и вместе они стали авторами некоторых из величайших поп-песен 80-х и 90-х годов, включая хит Мадонны Like a Virgin и True Colors Синди Лопер.
За свою карьеру Стейнберг написал песни для Деми Ловато, Селин Дион, Тины Тернер, Рода Стюарта и Кэрри Андервуд среди прочих исполнителей.