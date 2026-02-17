Ученые раскрыли, как каждый может продлить жизнь на несколько лет

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Здоровое питание может продлить жизнь на несколько лет, независимо от генетических предрасположенностей и пола человека, сообщается в опубликованном в Science Advances исследовании ученых из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае.
«Следование альтернативному индексу здорового питания, средиземноморской и растительной диете, и диетам для предотвращения гипертонии и снижения риска диабета приводило к более низкой общей смертности и большей продолжительности жизни. следствием достижения верхнего квантиля показателей питания было увеличение продолжительности жизни на 1,9−3 года к 45 годам у мужчин и на 1,5−2,3 года у женщин», — говорится в материале.
В тексте отмечается, что лучшие результаты были у мужчин, которые соблюдали диету для снижения риска диабета, в то время как у женщин наибольшую пользу приносила средиземноморская диета.
Ученые обращают внимание, что результаты исследования указывают на важные преимущества здорового питания, независимо от наличия генов долголетия.