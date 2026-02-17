Ученые раскрыли, как каждый может продлить жизнь на несколько лет

«Следование альтернативному индексу здорового питания, средиземноморской и растительной диете, и диетам для предотвращения гипертонии и снижения риска диабета приводило к более низкой общей смертности и большей продолжительности жизни. следствием достижения верхнего квантиля показателей питания было увеличение продолжительности жизни на 1,9−3 года к 45 годам у мужчин и на 1,5−2,3 года у женщин», — говорится в материале.