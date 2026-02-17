Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 18 февраля 2026

В Октябрьском и Свердловском районах тепла и воды не будет с 10 до 16 часов, а в Правобережном районе удобства вернутся к жителям в 17:00. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 18 февраля 2026 — в фотокарточке ниже.