Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 18 февраля 2026

Отключение отопления в Иркутске 18 февраля 2026 года коснется Октябрьского, Правобережного и Свердловского округов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала оператора тепловых сетей города, специалисты займутся ремонтом, чтобы в дальнейшем не возникало аварийных ситуаций.
— По улице Безбокова заменят обратный трубопровод от тепловой камеры до дома № 26. По улице Фридриха Энгельса заменят трубопровод 1982 года постройки, — уточняется, а сообщении.
В Октябрьском и Свердловском районах тепла и воды не будет с 10 до 16 часов, а в Правобережном районе удобства вернутся к жителям в 17:00. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 18 февраля 2026 — в фотокарточке ниже.
В Октябрьском и Свердловском районах тепла и воды не будет с 10 до 16 часов. Фото: телеграм-канал оператора тепловых сетей.