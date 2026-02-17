Охранник, погибший в Анапе, посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна

«Третью премию имени Тиграна получил охранник из Анапы Николай Замараев, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в техникуме. К сожалению, посмертно», — написала Симоньян в своем Telegram-канале, добавив, что премию в размере 1 миллиона рублей получила вдова Замараева.