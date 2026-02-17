Охранник, погибший в Анапе, посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Охранник Николай Замараев, погибший при стрельбе в Анапском индустриальном техникуме, посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Третью премию имени Тиграна получил охранник из Анапы Николай Замараев, который закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в техникуме. К сожалению, посмертно», — написала Симоньян в своем Telegram-канале, добавив, что премию в размере 1 миллиона рублей получила вдова Замараева.
«Светлая память. Спасибо за смелость и человечность», — заключила Симоньян.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.