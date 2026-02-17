Минпросвещения рассказало о программе «Обучение служением»

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Программа «Обучение служением. Первые» может быть реализована как в рамках внеурочной деятельности, так и в виде обязательного школьного предмета, это решение остается за школой, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.