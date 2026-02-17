Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения рассказало о программе «Обучение служением»

Минпросвещения: программа «Обучение служением» может быть внеурочной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Программа «Обучение служением. Первые» может быть реализована как в рамках внеурочной деятельности, так и в виде обязательного школьного предмета, это решение остается за школой, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее сообщалось, что программа «Обучение служением. Первые» станет обязательным школьным предметом.

«Программа “Обучение служением. Первые”, в которой школьники решают социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса, может быть реализована в рамках внеурочной деятельности по решению школы в форме индивидуального проекта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что просветительская программа реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. Она является одним из многих возможных форматов реализации индивидуальных проектов старшеклассниками.