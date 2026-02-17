Минпросвещения рассказало о программе «Обучение служением»

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Программа «Обучение служением. Первые» может быть реализована как в рамках внеурочной деятельности, так и в виде обязательного школьного предмета, это решение остается за школой, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Ранее сообщалось, что программа «Обучение служением. Первые» станет обязательным школьным предметом.
«Программа “Обучение служением. Первые”, в которой школьники решают социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса, может быть реализована в рамках внеурочной деятельности по решению школы в форме индивидуального проекта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что просветительская программа реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. Она является одним из многих возможных форматов реализации индивидуальных проектов старшеклассниками.