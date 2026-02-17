ГД рекомендовала дать приемным детям право получать сведения об усыновлении

Согласно постановлению, уполномоченному по правам человека в России рекомендуется реализовывать просветительские проекты среди населения, прежде всего среди жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей и молодежи, продолжать активную работу по развитию международных связей в области защиты прав человека, а также представить в Госдуму тематический доклад «Защита прав человека в местах принудительного содержания».