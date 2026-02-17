Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова рассказала о помощи семьям участников СВО

Москалькова: более 10,6 тыс семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в 2025 году при ее содействии была оказана гуманитарная помощь более 10,6 тысячам членов семей участников СВО.

«В рамках взаимодействия нашего института с Госфондом “Защитник Отечества” более 10 600 человек, это семьи участников СВО, получили гуманитарную помощь», — сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Омбудсмен добавила, что чаще всего люди обращаются по вопросу поиска без вести пропавших. Также поступает большое количество обращений по социальным вопросам — от бытовых до вопросов гражданско-правовых сделок, наследственных, образовательных и медицинских.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше