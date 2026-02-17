Ричмонд
Авария на М-7 в Башкирии: столкнулись рейсовый автобус и легковушка

В Башкирии столкнулись рейсовый автобус и Skoda Octavia.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 17 февраля, в Уфимском районе Башкирии на седьмом километре дороги М-7 «Волга» произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. По данным пресс-службы Госавтоинспекции республики, столкнулись рейсовый автобус НефАЗ и Skoda Octavia.

В момент аварии в автобусе не было пассажиров. Никто не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники ГАИ и экстренных служб.

