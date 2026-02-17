Госдума приняла закон о праве студенческих семей на отдельное жилье

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что во время учебы в вузе для многих вопрос жилья очень важен, особенно для тех, кто решил создать семью, но нет условий для совместного проживания. По его словам, предлагаемые нормы закона позволят решить эту проблему, создать возможности, чтобы студент жил со своей семьей.