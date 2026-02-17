Госдума приняла закон о праве студенческих семей на отдельное жилье

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии.
Согласно принятому закону, закрепляется приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак, согласно определению студенческой семьи, на получение отдельного жилого помещения в общежитии, а семья обучающегося сможет проживать вместе с ним.
Кроме того, предусматривается закрепление обязанности вузов обеспечивать открытость и доступность информации о количестве отдельных жилых помещений в общежитии, определённых для совместного проживания обучающихся с членами их семьи.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что во время учебы в вузе для многих вопрос жилья очень важен, особенно для тех, кто решил создать семью, но нет условий для совместного проживания. По его словам, предлагаемые нормы закона позволят решить эту проблему, создать возможности, чтобы студент жил со своей семьей.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.