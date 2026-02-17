Омский «Авангард» попытается продлить серию побед матчем с «Ак Барсом»

«Авангард» 17 февраля сыграет дома матч чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Начало встречи в 19:30.
Матч на телевидении покажут «Матч ТВ» и «12-й канал».
На данный момент «Авангард» занимает в КХЛ второе место, а «Ак Барс» четвертое. Ранее «ястребы» обогнали Казань в борьбе за второе место на «Востоке».
В этом сезоне команды уже играли между собой три раза. Каждый раз в них побеждали гости («Ак Барс» на старте сезона выиграл 2:1, далее «ястребы» были сильнее на его льду 6:1 и 2:1).
В чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ же история встреч «барсов» и омичей насчитывает 161 игру. В них «Авангард» побеждал 63 раза, а «Ак Барс» 83. В 15 встречах была ничья. Соотношение шайб 432:376 в пользу волжан.
Расклад на матч от букмекеров такой: на победу омичей в основное время коэффициент 2,11, а на такую же победу гостей 2,04. На ничью в основное время можно поставить с коэффициентом в 4,28. Шанс, что «Авангард» победит в основное время, либо по буллитам, либо в овертайме, оценен в 1,66. Такой же шанс соперника оценен в 2,08.
Если омская команда победит, то ее победная серия продлится до четырех матчей. Ранее она началась с успеха в игре с «Адмиралом» на выезде.
