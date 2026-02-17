Разработан метод сжатия больших языковых моделей без потерь в качестве

Как отмечают исследователи из Института искусственного интеллекта и цифровых наук (Москва), это связано с тем, что большие языковые модели содержат в себе десятки и сотни миллиардов параметров, на расчет которых требуются сотни гигабайт памяти. Сейчас для снижения подобных требований ученые особым образом «сжимают» нейросеть, постепенно удаляя часть ее параметров и отслеживая то, как это меняет качество работы ИИ, что требует много времени.