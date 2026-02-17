На Земле началось солнечное затмение

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Затмение Солнца, которое является первым в 2026 году, началось на Земле. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Около 20 минут назад в Антарктиде на Землю упала полутень Луны — началось первое из двух солнечных затмений этого года. Примерно через полтора часа, в 14:44 по Москве, Луна полностью соединится с Солнцем и образует на небе огненное кольцо, которое смогут увидеть максимум несколько десятков человека на Земле», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили ТАСС о том, что кольцеобразное затмение Солнца будет лучше всего видно в приполярных и средних широтах Южного полушария Земли. В России оно не наблюдается.