Госдума приняла закон о защите генетических данных человека

Госдума приняла закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека, а также о создании механизмов контроля за обращением таких данных.

Обращение генетических данных человека будет регулироваться ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности».

Принятым законом устанавливается закрепление возможности представления генетической информации в натуральной и цифровой форме. В исключительных случаях, согласно проекту, возможна передача генетических данных человека за пределы Российской Федерации с установлением соответствующего порядка такой передачи.

Также предусматривается запрет передачи генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года.