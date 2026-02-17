Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся снегопад и метель

«У нас выходит южный циклон, который принесет нам вновь снег, местами сильную метель, заносы на дорогах, но в то же время и ослабление морозов. Так что такая неустойчивая погода у нас ожидается на этой неделе», — сказала Позднякова, отвечая на вопрос о погоде после солнечных дней.