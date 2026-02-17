Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся снегопад и метель

Позднякова: снегопад и метель вернутся в Москву к середине недели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Снегопад и сильная метель вернутся в Москву после солнечных дней, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«У нас выходит южный циклон, который принесет нам вновь снег, местами сильную метель, заносы на дорогах, но в то же время и ослабление морозов. Так что такая неустойчивая погода у нас ожидается на этой неделе», — сказала Позднякова, отвечая на вопрос о погоде после солнечных дней.

Ранее синоптик сообщала, что солнечная погода ожидается в Москве 17 и 18 февраля.