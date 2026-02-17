Калининградские учёные сняли одну из самых известных туманностей Ориона

«На его фоне туманность выглядит скромно, но не стоит обманываться — её поперечник составляет около трёх с половиной световых лет, то есть сопоставим с расстоянием от Солнца до Альфы Центавра. Масса туманности тоже впечатляет — по разным оценкам она может достигать 250 масс Солнца! Прямо сейчас за тёмной завесой этой туманности активно протекают процессы звездообразования», — рассказал руководитель астрономического сообщества вуза Алексей Байгашов.