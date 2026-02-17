В мае на улицы Ростова выйдут 90 новых автобусов

Ростов приобретет в лизинг 90 автобусов. Контракт уже подписали в транспортной компании. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
По его словам, из 90 машин 70 будут большими, а 20 — особо большими, такими, которые берут больше пассажиров. Вся техника придет в Ростов до 30 апреля, а в мае выйдет на линии.
Александр Скрябин также отметил, что городу в ближайшие два года нужно больше 200 новых автобусов. Поэтому сейчас ищут возможности докупить технику по госпрограммам с льготным лизингом.
