В Общественной палате назвали возможную блокировку Telegram обоснованной

Ранее во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера. Роскомнадзор на фоне этого сообщения заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.