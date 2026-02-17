Ричмонд
Володин призвал создавать сельские агломерации наравне с городскими

Володин: надо создавать сельские агломерации наряду с городскими.

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Надо создавать сельские агломерации наряду с городскими, но при этом учитывать особенности сельских агломераций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Наше предложение заключается в том, что надо создавать сельские агломерации наряду с городскими, но при этом, чтобы особенности сельских агломераций были учтены. И в этой связи правительству рекомендуем ввести как раз определение и понятие “сельская агломерации”, и типы сельских агломераций», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

Володин отметил, что люди живут в сельском населённом пункте, но их невозможно «поддержать» через программу социального развития села или другие программы, потому что в рамках пространственного развития этот населённый пункт не учтён.

«Мы надеемся, что председатель правительства услышит Государственную Думу, у нас сложились конструктивные отношения, поддержит, и министерство экономического развития учтет это в программе пространственного развития», — добавил политик.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше