Володин призвал создавать сельские агломерации наравне с городскими

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Надо создавать сельские агломерации наряду с городскими, но при этом учитывать особенности сельских агломераций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Наше предложение заключается в том, что надо создавать сельские агломерации наряду с городскими, но при этом, чтобы особенности сельских агломераций были учтены. И в этой связи правительству рекомендуем ввести как раз определение и понятие “сельская агломерации”, и типы сельских агломераций», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Володин отметил, что люди живут в сельском населённом пункте, но их невозможно «поддержать» через программу социального развития села или другие программы, потому что в рамках пространственного развития этот населённый пункт не учтён.
«Мы надеемся, что председатель правительства услышит Государственную Думу, у нас сложились конструктивные отношения, поддержит, и министерство экономического развития учтет это в программе пространственного развития», — добавил политик.