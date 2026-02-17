«Съесть на ночь зефир, фрукт, кто что любит». Белорусский врач сказала, кому надо обязательно перекусить перед сном, чтобы избежать боли

«Это орехи, твердые сыры, кофе, шипучие напитки, черный шоколад, цитрусовые. Употребление этих продуктов может, через какое-то время, достаточно короткое, привести к развитию головной боли», — подчеркнула Ирина Марьенко и отметила, что в этих продуктах есть элементы, которые влияют на медиаторный обмен в головном мозге, и таким образом развивается приступ мигрени.