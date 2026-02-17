Ричмонд
«Съесть на ночь зефир, фрукт, кто что любит». Белорусский врач сказала, кому надо обязательно перекусить перед сном, чтобы избежать боли

Белорусский врач сказала, кому нельзя ложиться спать голодному.

Источник: Комсомольская правда

Один из триггеров, провоцирующих сильную головную боль, является длительный промежуток между приемами пищи. Об этом в программе «PRO Здоровье» на YouTube-канале «СБ ТВ» сказала главный научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии, доктор медицинских наук Ирина Марьенко.

По ее словам, медики советуют пациентам, страдающим мигренью по утрам, на ночь что-то съесть, чтобы укоротить период без пищи.

«Совсем перед сном. Это не обязательно должно быть что-то калорийное. Может быть зефир, фрукт, кто что любит», — пояснила Ирина Марьенко.

По словам врача, надо помнить, что триггерами мигрени могут быть и пищевые продукты.

«Это орехи, твердые сыры, кофе, шипучие напитки, черный шоколад, цитрусовые. Употребление этих продуктов может, через какое-то время, достаточно короткое, привести к развитию головной боли», — подчеркнула Ирина Марьенко и отметила, что в этих продуктах есть элементы, которые влияют на медиаторный обмен в головном мозге, и таким образом развивается приступ мигрени.

Кстати, белорусский врач назвала «красные флаги» при головной боли, которые должны насторожить пациента и врача.

Кроме того, медик сказала о частоте анемий при онкологии: «Встречается у 30 — 77% пациентов».

А еще белорусский врач сказал, когда при холодовой крапивнице можно заподозрить рак.

