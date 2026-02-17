«Съесть на ночь зефир, фрукт, кто что любит». Белорусский врач сказала, кому надо обязательно перекусить перед сном, чтобы избежать боли

Один из триггеров, провоцирующих сильную головную боль, является длительный промежуток между приемами пищи. Об этом в программе «PRO Здоровье» на YouTube-канале «СБ ТВ» сказала главный научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии, доктор медицинских наук Ирина Марьенко.
По ее словам, медики советуют пациентам, страдающим мигренью по утрам, на ночь что-то съесть, чтобы укоротить период без пищи.
«Совсем перед сном. Это не обязательно должно быть что-то калорийное. Может быть зефир, фрукт, кто что любит», — пояснила Ирина Марьенко.
По словам врача, надо помнить, что триггерами мигрени могут быть и пищевые продукты.
«Это орехи, твердые сыры, кофе, шипучие напитки, черный шоколад, цитрусовые. Употребление этих продуктов может, через какое-то время, достаточно короткое, привести к развитию головной боли», — подчеркнула Ирина Марьенко и отметила, что в этих продуктах есть элементы, которые влияют на медиаторный обмен в головном мозге, и таким образом развивается приступ мигрени.
Кстати, белорусский врач назвала «красные флаги» при головной боли, которые должны насторожить пациента и врача.
Кроме того, медик сказала о частоте анемий при онкологии: «Встречается у 30 — 77% пациентов».
А еще белорусский врач сказал, когда при холодовой крапивнице можно заподозрить рак.
Мы писали, что известно о вооруженном нападении на жилой дом под Смолевичами с тремя пострадавшими 16 февраля 2026: кто напал, заказной характер, задержание с «Перехватом», зачем подключили Интерпол.