Эксперт назвал самый лучший месяц для поиска работы

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Самым лучшим месяцем для поиска работы является февраль, считает карьерный консультант с «Профи.ру» Владислав Таушанков.
«Самый лучший момент для поиска работы — не весна и не осень, а прямо сейчас. Найти работу за месяц реально, получить 20−30 собеседований за это время — реально, как и выйти на 2−3 оффера. Нужно понимать правила игры и действовать регулярно и системно», — сказал Таушанков в разговоре с «Лентой.ру».
Он отметил, что февраль — это плацдарм перед весенним всплеском, в компаниях начинают открывать вакансии, но конкуренция со стороны соискателей еще не достигла пика, поэтому в это время можно спокойно обновить резюме, подготовить сопроводительные письма, настроить личный кабинет, проанализировать историю откликов, дополнить портфолио.