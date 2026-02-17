Госдума освободила волонтеров СВО от уплаты госпошлины при замене паспорта

Документ разработан в целях снижения финансовой нагрузки на волонтеров. «Закон станет для них дополнительной мерой поддержки» — заявил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов. Он обратил внимание, что в последние годы в России отмечается существенный рост волонтерского движения, и сегодня волонтерством занимаются уже более 21 миллиона человек.