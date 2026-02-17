Ричмонд
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней

ГД приняла закон об отпуске для ветеранов СВО без сохранения зарплаты до 35 дней.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 календарных дней в году.

Цель проекта — повысить уровень социальной защищенности лиц, которые направлялись для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях, а также Украины и отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

Законом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ГД продолжает совершенствовать законодательство исходя из потребностей солдат, офицеров и их близких, и принятие закона позволит ветеранам боевых действий получить дополнительные дни отпуска — у них появится больше времени для восстановления сил и здоровья.

По его словам, поддержка участников СВО и их семей остается ключевым приоритетом в повестке Госдумы: в этом направлении принято 154 закона, система норм, необходимых для обеспечения целей СВО, постоянно расширяется.

