РКН ответил на вопрос об ограничениях против сервисов Windows

РКН: в России не применяются меры ограничения против сервисов Windows.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали, меры ограничения в России к ним не применяются.

Ранее во вторник ряд Telegram-каналов написал, что пользователям Windows из России перестали приходить обновления якобы из-за усиления провайдерами фильтрации интернет-трафика на фоне замедления Telegram.

«Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали, меры ограничения к ним не применяются», — заявили в Роскомнадзоре.