«Детские болезни»: почему новые троллейбусы в Калининграде массово вышли из строя

В конце прошлой недели на маршруте № 2 «ДС Янтарный — онкоцентр» внезапно появились автобусы ЛиАЗ. Замена была связана с техническими сбоями в некоторых новых троллейбусах. Проблемы возникли на фоне перепадов температуры и влажности. Официальных разъяснений на ресурсах «Калининград-ГорТранса» или Центра организации движения не последовало, поэтому не все пассажиры разобрались в ситуации.