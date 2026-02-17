В Петербурге займутся исследованиями в области психологии плода

«Сейчас наша мечта — заниматься психологией плода. Это такой непонятный, дремучий лес, но мы должны это изучать, потому что как только появляется зигота — зародыш — это уже автономное образование, и этот зародыш растет, обманывая маму, чтоб не начался процесс плодоизгнания. Он обманывает, проходит девять месяцев, и уже тогда наступает конфликт. Это очень интересно, мы этим будем заниматься», — сказал он.