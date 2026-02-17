Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Поддержка семей участников СВО должна быть системной и находиться под личным контролем глав регионов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин принял в Кремле главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.
«Хотел только сказать, что семьи должны быть постоянно под вашим личным контролем… Эта работа должна быть налажена системно», — сказал Путин в ходе встречи.
В свою очередь Калиматов рассказал, что и он, и главы всех районов республики выезжают и лично встречаются с семьями участников спецоперации. «Даю слово, что она (работа по поддержке семей бойцов — ред.) в республике налажена системно», — добавил Калиматов.