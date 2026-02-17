Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО

Путин призвал сделать работу по поддержке семей бойцов СВО системной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Поддержка семей участников СВО должна быть системной и находиться под личным контролем глав регионов, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин принял в Кремле главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

«Хотел только сказать, что семьи должны быть постоянно под вашим личным контролем… Эта работа должна быть налажена системно», — сказал Путин в ходе встречи.

В свою очередь Калиматов рассказал, что и он, и главы всех районов республики выезжают и лично встречаются с семьями участников спецоперации. «Даю слово, что она (работа по поддержке семей бойцов — ред.) в республике налажена системно», — добавил Калиматов.