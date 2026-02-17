Недостроенному аэропорту «Омск-Федоровка» уже ищут директора по правовым вопросам

Рабочий график приемлемый: полная занятость, рабочий день 8 часов, два выходных в неделю. Уровень зарплаты руководителя в объявлении не оговаривается — этот вопрос будет решаться индивидуально на собеседовании. На сервисе hh.ru также опубликовано объявление по подбору в аэропорт рабочего персонала.