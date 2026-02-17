Ричмонд
Недостроенному аэропорту «Омск-Федоровка» уже ищут директора по правовым вопросам

Он должен иметь опыт работы в юридической специальности не менее 5 лет.

Источник: Комсомольская правда

Холдинг «Аэропорты Регионов», инвестирующий в строительство нового аэропорта «Омск-Федоровка» уже подыскивает сотрудников, которые будут там работать, в том числе — на позиции ключевого менеджмента. Объявление по поиску директора по правовым вопросам размещено на портале hh.ru.

Как сказано в объявлении, директору по правовым вопросам предстоит обеспечивать юридическое сопровождение проектирования и строительства аэропорта, следить за соблюдением концессионного соглашения, решать правовые вопросы при запуске аэропорта и в процессе его работы.

Соискатель должен иметь не менее пяти лет стажа по юридической специальности, опыта руководящей работы, обладать достаточными профессиональными компетенциями и опытом заключения и ведения сделок.

Рабочий график приемлемый: полная занятость, рабочий день 8 часов, два выходных в неделю. Уровень зарплаты руководителя в объявлении не оговаривается — этот вопрос будет решаться индивидуально на собеседовании. На сервисе hh.ru также опубликовано объявление по подбору в аэропорт рабочего персонала.

