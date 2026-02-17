В Ростовском военном госпитале освятили храм в честь святителя Луки Крымского

В Ростовском военном госпитале освятили православный храм. Ровно год назад здесь заложили первый камень, а сегодня, 17 февраля, здесь прошла первая литургия. Службу провел митрополит Меркурий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Храм освятили в честь святителя Луки Крымского, который был и хирургом, и священником. В годы войны он спасал раненых прямо на передовой. Теперь в его честь назвали больничную церковь, где бойцы и врачи смогут помолиться перед операциями, поставить свечу или просто побыть в тишине.
— Здесь будут лечить душу, — добавил Юрий Слюсарь.
