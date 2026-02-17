В Ростове дефицит водителей общественного транспорта составляет 46,7%

Такие данные приводятся в ответе Департамента транспорта города на запрос редакции «КП — Ростов-на-Дону». В документе отмечается, что плановая потребность предприятий составляет 2055 водителей. Для сравнения, в январе 2025 года дефицит кадров был еще выше и достигал 50,7% (не хватало 1094 специалистов). Таким образом за год произошло снижение дефицита на 4%.