Прокуратура потребовала привести в порядок здание гауптвахты в центре Петербурга

Прокуратура Петроградского района организовала проверку в сфере охраны объекта культурного наследия. В поле внимания попало здание гауптвахты на Каменноостровском проспекте, входящее в состав ансамбля Каменноостровского дворца. В последнее время за него несла ответственность организация, взявшая его в аренду. О деталях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.