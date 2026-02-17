Прокуратура потребовала привести в порядок здание гауптвахты в центре Петербурга

Прокуратура Петроградского района организовала проверку в сфере охраны объекта культурного наследия. В поле внимания попало здание гауптвахты на Каменноостровском проспекте, входящее в состав ансамбля Каменноостровского дворца. В последнее время за него несла ответственность организация, взявшая его в аренду. О деталях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.
— В результате проверки выяснилось, что было нарушено федеральное законодательство и условия договора, то есть памятник не имел надлежащего содержания. На штукатурном слое наружных кирпичных стен местами обнаружили сколы и трещины, которые потребовали очередного ремонта, — рассказали в ведомстве.
В отношении главы организации внесли представление, а также составили административный протокол по второй части статьи 7.24 КОАП РФ («Нарушение порядка распоряжения и использования объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности»). Устранение нарушений поставили на контроль.