Ростовчанам рассказали, как отличить настоящего подрядчика от мошенника

В соответствии с заключенными договорами, услуги по замене приборов учета в Ростовской области оказывают представители подрядных организаций — ООО «ЛЭП СтройЭнерго» и ИП Борников А. С. Каждый сотрудник этих организаций должен иметь при себе удостоверение с фото, подписью и печатью, а также доверенность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».