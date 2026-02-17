Ростовчанам рассказали, как отличить настоящего подрядчика от мошенника

Многие потребители электроэнергии сталкиваются с вопросом, как отличить официального представителя компании, выполняющего замену приборов учета, от мошенника. И обращаются за разъяснениями в «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Представители гарантирующего поставщика выступили с такими рекомендациями.
В соответствии с заключенными договорами, услуги по замене приборов учета в Ростовской области оказывают представители подрядных организаций — ООО «ЛЭП СтройЭнерго» и ИП Борников А. С. Каждый сотрудник этих организаций должен иметь при себе удостоверение с фото, подписью и печатью, а также доверенность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Также нужно помнить, что все услуги, оказываемые подрядчиками в рамках плановых работ, являются бесплатными. При этом никакие личные данные, включая информацию об ИНН и СНИЛС, паспортные данные, коды доступа к Госуслугам и другим сервисам, сотрудники компаний никогда не запрашивают.
Для проведения работ собственник жилья должен обеспечить доступ к прибору учета. Обратите внимание, что согласно действующему законодательству, если представитель дважды не был допущен к счетчику, при расчете электроэнергии может применяться повышающий коэффициент 1,5.
Если у потребителей возникли сомнения, они всегда могут проверить информацию о подрядчике на сайте гарантирующего поставщика в разделе «Наши партнеры по оказанию услуг», а также по телефонам: 8−950−855−07−98, 8−908−176−94−10, 8−951−498−58−33.