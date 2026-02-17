Ричмонд
Стали известны популярные предметы сдачи ЕГЭ у нижегородских выпускников

В Нижегородской области в текущем учебном году 56,74% выпускников планируют сдавать профильную математику на ЕГЭ.

Источник: Правительство Нижегородской области

Стали известны предпочтения нижегородских выпускников школ при выборе ЕГЭ. Предметы, связанные с естественными науками, пользуются все большим спросом. Эту информацию озвучил министр образования региона Михаил Пучков в беседе с ИА «Время Н».

По сравнению с прошлым годом, количество сдающих профильный уровень математики увеличилось на 2%. При этом базовую математику для сдачи предпочли около 41,88% выпускников.

Среди предметов по выбору обществознание по-прежнему является весьма востребованным: его планируют сдавать 44% участников ЕГЭ, что несколько выше прошлогоднего показателя в 43,51%.

На третьем месте по популярности находится информатика — 23,63%.

За ней следует физика, которую выберут 21% выпускников.

Михаил Пучков также подчеркнул, что, по сравнению с предыдущим годом, отмечается рост числа учащихся, выбирающих для сдачи предметы естественно-научного цикла, такие как химия, биология и физика.