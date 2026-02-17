В Самаре решили увеличить цены на речные перевозки до Рождествено и Ширяево

Поездка и Самары в Рождествено обойдется в 120 рублей. До монастыря в Винновке и Ширяево можно будет добраться за 170 рублей, до Солнечной Поляны — за 185 рублей, до Зольного — за 210 рублей. Детский тариф составит 50% от взрослого, а провоз багажа — еще 20%.