Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре решили увеличить цены на речные перевозки до Рождествено и Ширяево

Стоимость речных перевозок в Самаре хотят проиндексировать.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Самаре могут вырасти цены на речные перевозки до Рождествено, Винновки, Ширяево, Зольного. В комитете ценового и тарифного регулирования Самарской области подготовили проект приказа об установлении максимальных уровней тарифов на пассажирские речные перевозки. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу, заключения принимают до 24 февраля.

«Размер предельных уровней тарифов в 2026 году вырастет от 10 до 18 рублей за поездку в зависимости от расстояния», — говорится в пояснительной записке.

Поездка и Самары в Рождествено обойдется в 120 рублей. До монастыря в Винновке и Ширяево можно будет добраться за 170 рублей, до Солнечной Поляны — за 185 рублей, до Зольного — за 210 рублей. Детский тариф составит 50% от взрослого, а провоз багажа — еще 20%.