В России предложили создать систему представительства самозанятых

Общественники предложили создать в РФ систему представительства самозанятых.

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Руководитель объединения самозанятых России (ОСР) Иван Литвинов в разговоре с РИА Новости предложил сформировать в России систему официального представительства самозанятых в рамках закона о платформенной экономике.

«Без законодательного статуса такие объединения (самозанятых — ред.) остаются консультативными и не могут полноценно представлять интересы миллионов граждан. Нам необходима институциональная модель социального диалога в платформенной экономике», — сказал Литвинов.

По его мнению, за основу может быть взята система трехстороннего взаимодействия по регулированию социально-трудовых отношений.

«Представляя интересы самозанятых перед цифровыми платформами и государством, объединения смогут участвовать в разработке законодательства, защищать интересы плательщиков НПД и помогать в решении споров, содействовать обеспечению социальных гарантий и предотвращать дискриминацию платформенных занятых», — добавил он.

По словам руководителя ОСР, формирование такого института позволит еще на этапе эксперимента по НПД стимулировать самозанятых к добровольному участию в системе социального страхования, снизит потенциальную нагрузку на федеральный бюджет в части будущих пенсионных обязательств и укрепит принципы справедливого распределения ответственности.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД) — введен в России с 2019 года в порядке эксперимента на срок до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности.