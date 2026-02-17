Ростовчанам посоветовали проверять документы у работников, меняющих счетчики

Жителям Ростовской области — клиентам «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — пояснили, как отличить мошенников от представителей настоящих подрядчиков компании, выполняющих замену приборов учета.
Приборы учета меняют сотрудники ООО «ЛЭП СтройЭнерго» и ИП Борников А. С. Каждый сотрудник обязан предъявлять удостоверение с фотографией, подписью и печатью, а также доверенность ресурсоснабжающей компании.
— Услуги, оказываемые подрядчиками в рамках плановых работ, являются бесплатными. Сотрудники не запрашивают личные данные, такие как ИНН, СНИЛС, паспортные данные, коды и пароли для доступа к Госуслугам или другим сервисам, — подчеркивают в организации.
Собственник должен проверить документы работника и обязательно пропустить его к счетчику. По закону, если дважды не открыть дверь проверяющим, плату за свет могут начать считать с повышающим коэффициентом 1,5.
Если после осмотра документов пришедший работник все равно вызывает сомнения, нужно перейти на сайт компании. Также можно уточнить информацию по официальным телефонам.
