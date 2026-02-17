Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанам посоветовали проверять документы у работников, меняющих счетчики

В Ростове рассказали, как отличить подрядчиков ресурсоснабжающей организации от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области — клиентам «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — пояснили, как отличить мошенников от представителей настоящих подрядчиков компании, выполняющих замену приборов учета.

Приборы учета меняют сотрудники ООО «ЛЭП СтройЭнерго» и ИП Борников А. С. Каждый сотрудник обязан предъявлять удостоверение с фотографией, подписью и печатью, а также доверенность ресурсоснабжающей компании.

— Услуги, оказываемые подрядчиками в рамках плановых работ, являются бесплатными. Сотрудники не запрашивают личные данные, такие как ИНН, СНИЛС, паспортные данные, коды и пароли для доступа к Госуслугам или другим сервисам, — подчеркивают в организации.

Собственник должен проверить документы работника и обязательно пропустить его к счетчику. По закону, если дважды не открыть дверь проверяющим, плату за свет могут начать считать с повышающим коэффициентом 1,5.

Если после осмотра документов пришедший работник все равно вызывает сомнения, нужно перейти на сайт компании. Также можно уточнить информацию по официальным телефонам.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.