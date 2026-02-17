Внедрение ИИ выведет историческую науку из кризиса, заявили в Минобрнауки

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российская историческая наука переживает кризис, выйти из которого позволит активное использование искусственного интеллекта и развитие отечественных нейросетей, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский во время круглого стола в Российском историческом обществе.
«В настоящее время российская историческая наука переживает своего рода кризис. Это не страшно само по себе — любая наука развивается через кризисы», — сказал Могилевский.
Он отметил, что искусственный интеллект, который воспринимается многими как «могильщик» исторического образования и науки, на самом деле — шанс вывести их на качественно новый уровень.
«На мой взгляд, самый надежный способ выйти из нынешнего кризиса историописания, конечно, при этом признав его, — это вооружиться искусственным интеллектом и начать действовать наступательно», — добавил Могилевский.
Замминистра подчеркнул, что необходимо обучать отечественные нейросети на верифицированных базах исторических данных.
Он напомнил, что в 2021 году американская организация «OpenAI» исчерпала все доступные на тот момент в интернете ресурсы для обучения своего чат-бота. Поэтому единственный путь, позволяющий конкурировать с подобными моделями, предполагает обучение российских нейросетей на данных, которых нет в интернете. Основными держателями таких данных выступают библиотеки и Росархив.