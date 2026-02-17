Внедрение ИИ выведет историческую науку из кризиса, заявили в Минобрнауки

Он напомнил, что в 2021 году американская организация «OpenAI» исчерпала все доступные на тот момент в интернете ресурсы для обучения своего чат-бота. Поэтому единственный путь, позволяющий конкурировать с подобными моделями, предполагает обучение российских нейросетей на данных, которых нет в интернете. Основными держателями таких данных выступают библиотеки и Росархив.