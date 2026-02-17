Госдума одобрила проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты.
Предоставление дополнительного выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы предполагается при одновременном соблюдении следующих условий: фактическое проживание в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий жизнедеятельности, утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации. Порядок и условия предоставления таких дней будет определяться кабмином.
Согласно сопроводительным документам, предлагаемые проектом федерального закона изменения позволят обеспечить работников необходимым временем для восстановления документов, утраченных при чрезвычайной ситуации, реализации своих прав на получение мер поддержки, а также для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности в случае такой необходимости.