На самарскую школу пожаловались из-за проблем с отоплением

Проверка показала, что температура в классах несколько дней была 16, а теплоузел, который используется с 1976 года, ранее был частично отремонтирован и сейчас нуждается в капитальном ремонте. Об этом сообщает ОНФ.
Выяснилось, что в начале февраля 2026 года температура в школе резко снизилась из-за сбоя в системе отопления, который был связан с неисправностью элеваторного устройства. Ее устранили, но оказалось, что проблема решена лишь на время.
Отопительная система в здании используется с 1976 года, и за 50 лет обновлялась лишь частично. Так как старые радиаторы засорены и промывка не помогает, классы прогреваются неравномерно. Кроме капитального ремонта теплоузла необходима полная замена батарей.
Представители ОНФ потребовали от муниципального депобра устранить проблему. Чиновники пообещали решить вопрос с выделением денег на частичный ремонт коммуникаций.