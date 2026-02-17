Выявлена недооцененная причина роста риска сердечных заболеваний

Ученые изучили состояние, при котором у человека одновременно наблюдаются трудности с засыпанием и частые остановки дыхания во сне. Выяснилось, что эта комбинация связана с более высоким риском болезней сердца по сравнению с каждым нарушением по отдельности. По словам авторов, такие расстройства не просто сосуществуют, а усиливают негативное влияние друг друга.