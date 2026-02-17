Педагог назвала преимущества введения курса «служение» в школах

По ее словам, качественная реализация курса «Обучение служением. Первые» даст устойчивый эффект в виде роста гражданской ответственности, навыков самоорганизации и проектного мышления, то есть того, что напрямую востребовано в вузе и на рынке труда.
«Для выпускников это выражается в более осознанном выборе направления для поступления, сильном портфолио реальных кейсов и опыте взаимодействия с внешними заказчиками. Дополнительная мотивация — возможность фиксации волонтерских часов и их потенциальное преобразование в индивидуальные достижения при поступлении», — отметила она.
Как подчеркнула эксперт, практика «служения» повысит вовлеченность, поскольку у подростков появляется понятный ответ на вопрос «зачем мне это учить»: знания связываются с реальной задачей и адресатом помощи. Это, по мнению Олейника, развит эмпатию, ответственность, коммуникацию, умение работать в команде, планировать и доводить дело до результата.
«Профессионально это работает как проба пера: школьник может примерить роли, например аналитика, организатора, дизайнера, разработчика, и точнее понять свои сильные стороны. Важно, чтобы проект не превращался в формальность, поскольку в противном случае мотивация может, наоборот, снизиться», — добавила она.
О введении курса «Обучение служением. Первые» в обязательную школьную программу стало известно в этот же день. Отмечалось, что за успешную реализацию проектов ученики смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Программу интегрируют в предмет «Индивидуальный проект» для учащихся 10−11-х классов с сентября.