Педагог назвала преимущества введения курса «служение» в школах

Как подчеркнула эксперт, практика «служения» повысит вовлеченность, поскольку у подростков появляется понятный ответ на вопрос «зачем мне это учить»: знания связываются с реальной задачей и адресатом помощи. Это, по мнению Олейника, развит эмпатию, ответственность, коммуникацию, умение работать в команде, планировать и доводить дело до результата.