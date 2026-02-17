Ричмонд
В домах Москвы повысили температуру в батареях из-за холодов

Система отопления в домах Москвы переведена на повышенные параметры работы из-за похолодания. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Источник: AP 2024

Бирюков уточнил, что в ближайшие дни в регионе сохранится морозная погода, а температура ночью будет опускаться до −20°C. «В связи с этим скорректирована работа системы теплоснабжения, выставлены повышенные параметры, чтобы обеспечить комфортное пребывание жителей в квартирах», — приводит слова заммэра пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По словам Петра Бирюкова, температурные режимы выбирают в соответствии с погодными условиями. Задания на изменение мощности батарей, добавил он, выдают заблаговременно, основываясь на краткосрочном прогнозе погоды.

Температуру автоматически корректируют под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК». Ориентиром в этом случае становятся показатели погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных, в том числе, на тепловых пунктах.