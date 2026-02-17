В домах Москвы повысили температуру в батареях из-за холодов

Бирюков уточнил, что в ближайшие дни в регионе сохранится морозная погода, а температура ночью будет опускаться до −20°C. «В связи с этим скорректирована работа системы теплоснабжения, выставлены повышенные параметры, чтобы обеспечить комфортное пребывание жителей в квартирах», — приводит слова заммэра пресс-служба комплекса городского хозяйства.